Coronavirus, aumentano contagi e ricoveri

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 440 contagi da Covid-19 in Veneto (47 nel Vicentino). Gli attualmente positivi arrivano dunque a quota 30.700.

Per quanto riguarda gli ospedali sono 7 i nuovi ingressi di pazienti positivi in area non critica (1.068 totali) e 4 in Terapia intensiva (152 totali). Sedici sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 10 MARZO ORE 17

Sono 1.561 i positivi rintracciati in Veneto sui 43.293 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero degli attualmente positivi sale dunque a 30.788. L'incidenza è del 3,60%. Per quanto riguarda i ricoveri sono 1.504 i positivi ricoverati negli ospedali del Veneto (+48): 1.338 in area non critica (+42) e 166 in Terapia intensiva (+6). 14 i decessi delle ultime ore per un totale di 10.023 morti da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 10 MARZO ORE 8