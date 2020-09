Coronavirus, altri 22 casi nel Vicentino: situazione stabile negli ospedali

Superata la soglia dei 23mila casi Covid in Veneto. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla Regione, alle 8 di martedì 1° settembre, si segnalano altri 37 positivi (22 solo Vicenza e provincia), di cui 2460 attualmente positivi.

Per quanto riguarda i ricoveri son 69 i pazienti positivi in area non critica (5 al San Bortolo e 4 a Santorso) e 9 in Terapia intensiva (nessuno negli ospedali del Vicentino).

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8

Il numero complessivo dei decessi è di 2.122 (ospedalieri ed extra) sono invece 18.444 i negativizzati.