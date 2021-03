Coronavirus, diminuiscono gli attualmente positivi: tragico bilancio di decessi in poche ore

Il bollettino di Azienda Zero delle ore 17 di lunedì segna un calo delle persone contagiate ma registra ben 42 decessi in più rispetto al report delle ore 8

Curva epidemica altalenante in Veneto con una diminuzione rilevante, stando ai dati rilasciati dal bollettino delle ore 17 (scarica qui il report) da Azienda Zero sui contagi da Covid-19, degli attualmente positivi. Il report segnala la variazione rispetto alle ore 8 (scarica qui il report) e mostra dei segnali preuccopanti. Sono infatti 47 in più i decessi registrati nelle ultime ore e le terapie intensive hanno superato quota 300. La nota positiva è che, grazie a 1150 negativizzati in più (sempre dalle 8 di questa mattina alle 17 del pomeriggio) sono 712 in meno le persone che oggi hanno ancora l'infezione.

Nel dettaglio, sono 480 i contagi "scovati" nelle ultime ore, mentre gli attualmente positivi sono a quota 38932. Negli ospedali della regione i ricoverati in area non critica sono 1888 (+5) mentre quelli in terapia intensiva 304 (+9). In provincia di Vicenza sono 84 in più i contagiati rispetto a questa mattina, ma il numero degli attualmente positivi è sceso da 6972 a 6854, quindi 118 in meno. Altri 9, invece, i decessi nelle ultime ore in ambito ospedaliero e extra ospedaliero della provincia berica.

Per quanto rigurda i ricoverati nei nosocomi della provincia, la variazione rispetto a questa mattina è minima, con 1 solo paziente in più in terapia intensiva. Il bilancio attuale è di 261 posti letto occupati da malati Covid vicentini, 27 dei quali in terapia intensiva.

