Coronavirus, scoperta variante indiana nel Bassanese: il Veneto anticipa vaccino over 60

Nelle ultime 24 ore sono 535 i positivi rilevanti in Veneto nei 11.120 tamponi effettuali. Gli attualmente positivi sono quindi 23.507. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 1.540 i positivi ospedalizzati (-19): 1325 (-20) in area non critica e 215 (+1) in Terapia intensiva. 10 sono infine i decessi nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 26 APRILE ORE 8

"Le varianti continuano ad impensierire - commenta il governatore Luca Zaia - è notizia di oggi che l'Ulss 7 Pedemontana ha rilevato la presenza della variante indiana su due soggetti, padre e figlia, rientrati dall'India, entrambi adulti. Si tratta di persone poste in isolamento fiduciario, non ospedalizzati".

Per quanto riguarda invece la vaccinazione, il Veneto anticipa sulla tabella di marcia: "Dalle 14 di oggi, lunedì 26 aprile, sarà possibile prenotare la vaccinazioni degli over 60 che potrà essere somministrata a partire da giovedì", sottolinea il presidente regionale.