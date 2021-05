Covid, Zaia: "15 giorni cruciali". Appello ai 50-59: "60mila posti liberi, prenotatevi"

Nelle ultime 24 ore sono 247 i positivi rilevanti in Veneto nelle ultime ore sui 9.866 tamponi effettuati. L'incidenza è pari al 2,50%. Gli isolati ad oggi sono 19.036 isolati mentre in ospedale i pazienti Covid sono 1.171: 1018 (-3) in area non critica e 153 in Terapia intensiva. Due i decessi e quasi 21mila dimessi.

BOLLETTINO VENETO 10 MAGGIO ORE 8

Per quanto riguarda invece i vaccini sono 34.500 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. "Stiamo andando avanti a scartamento ridotto", sottolinea il governatore Luca Zaia illustrando le percentuali di dosi somministrate, per fascia di età: "gli over 80 sono al 96,7%, la fascia 70-19 all'80,9%, 60-69 al 70%, i 50-59 (ultima fascia per la quale sono state aperte le agende di prenotazione), le prime dosi somministrate sono 69.343 ne restano da vaccinare 660.949,di prenotati 288mila, sono dunque oltre 60mila i posti liberi da qui al 9 giugno prossimo".

Nel frattempo il governatore Luca Zaia comunica che mercoledì si vaccinerà a Godega di Sant'Urbano (Treviso) alle 15.54: "Mi sono prenotato autonomamente, non sono un privilegiato".