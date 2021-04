Coronavirus, dati in calo da giorni: vaccinazione a rilento per scarsità di dosi

AGGIORNAMENTO ORE 17

Calano ancora i ricoveri da Covid-19 in Veneto, ma principalmente nei reparti non critici, con altri 6 pazienti dimessi che portano il totale a 1.874. Situazione ancora di pressione ospedaliera nelle terapie intensive, con un dato stabile. Nelle ultime ore, stando al bollettino delle ore 17 che aggiorna il report di questa mattina, sono 310 (+3) i pazienti attualmente in rianimazione. Altri 14 in più i decessi registrati dalle ore 8 al pomeriggio.

In compenso, continuano a calare gli attualmente positivi, l'ultimo report parla di 32.259 risultate positive al tampone, contro le 32.918 di questa mattina, quindi 659 in meno per effetto della differenza con i negativizzati. I nuovi contagi, nello stesso lasco di tempo, sono stati 264.

Nel Vicentino sono invece 65 i nuovi contagiati ma gli attualmente positivi scendono dai 5.001 di questa mattina ai 4.857 attuali. A causa del virus, nelle ultime ore, sono morte altre 3 persone nella provincia berica. Negli ospedali del Vicentino la situazione è di 79 ricoverati in area non critica e 12 in terapia intensiva a Santorso; 3 a Bassano di cui 1 in terapia intensiva; 106 al San Bortolo nei reparti e 24 in rianimazione; 49 in area non critica a Valdagno.

BOLLETTINO VENETO 9 APRILE ORE 17

BOLLETTINO ORE 8

Nelle ultime ore sono 988 i positivi rilevati in Veneto sui 36.098 tamponi effettuati, l'incidenza è dunque del 2,74%. Gli attualmente positivi sono 32.918, numeri in discesa rispetto alla scorsa settimana che, come sottolinea il governatore Luca Zaia: "Una settimana fa eravamo a 39mila".

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali i positivi ricoverati sono 2.194 (-74), di cui 308 terapie intensiva (-13). 38 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 9 APRILE ORE 8

IL PUNTO DI LUCA ZAIA

Aldilà dei numeri, il focus del punto stampa del governatore Luca Zaia, è sui vaccini: "Se ci danno 150mila dosi a settimana, in un mese e mezzo facciamo tutti i vaccini. La prossima settimana sono in arrivo 13mila dosi di Astrazeneca, 126.300 di Pfizer e 14mila (con ?) di Johson e Johson".

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin precisa che "Sono 494.443 i veneti dai 70 ai 79 vaccinati, 33% hanno ricevuto la prima dose mentre 2,5% hanno effettuato il ciclo completo. Gli over 80 sono 358.540, 43,9% vaccinati con prima dose e 35% con ciclo completo. Il 22% dei disabili hanno invece avuto entrambe le dosi mentre il 26,5% ha avuto una sola dose"

Allegati