Coronavirus, il Veneto riparte con le prestazioni specialistiche e apre le visite degenti

Sono 11.201 i positvi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore con un'incidenza (tampone su positivo) del 7,82%. 156.004 sono invece gli attualmente positivi. I ricoverati Covid in ospedale sono 1.901 (+30): 1.745 in area non critica (+34), 156 in Terapia intensiva (-4). 41 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 8 FEBBRAIO

A fronte di questi dati il governatore del Veneto Luca Zaia dichiara: "l'Rt è dell'1.12%, Terapie intensive al 15% e l'area medica al 25%. Abbiamo una proiezione a 7 giorni dell'area medica al 20,9% e della Terapia intensiva all'11,7%, probabile che si possa passare alla zona bianca grazie alla Terapia intensiva".

"Innegabile che siamo in discesa - continua Zaia - i numeri sono comunque importanti ma non danno un'esplosione degli ospedali. Sui decessi il parametro ci dice che degli over 80, con 2 dosi abbiamo un'incidenza di 9,8 su 100mila, che scende a 9 su 100mila per chi ha la terza dose. Chi ha la terza dose ha un settimo di possibilità di essere ricoverato e qualora venga ricoverato ha un decimo di possibilità di morire".

VACCINAZIONE COVID VENETO 8 FEBBRAIO

Alla luce di questo, la Regione Veneto ha deciso di ripartire con le prestazioni specialistiche ambulatoriali (sospese a dicembre con priorità 30/60 giorni) da recuperare (264.745 mila) e con le visite ai pazienti.

Il presidente Zaia annuncia inoltre che: "Sono arrivate le pillole antivirali per combattere il Covid. Sabato scorso abbiamo iniziato con le somministrazione di Pfizer.Abbiamo tante richieste, incrociamo le dita anche per l'arrivo di Novavax. Appena avremo gli antivirali a disposizione apriremo le linee, anche ad accesso libero".