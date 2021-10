Coronavirus, Zaia: "Restiamo in zona bianca con parametri importanti"

Il governatore dà lettura degli ultimi dati relativi al contagio in Veneto. L'Rt è dello 0.79. "Al momento le scuole non ci stanno dando l'incremento dei contagi dello scorso anno"

Sono 349 i positivi al Covid-19 in Veneto nelle ultime ore sui 49.980 tamponi effettuati (incidenza positivo su tampone dello 0,70%). ). 9.818 sono invece le persone in isolamento. In ospedale sono 250 i ricoverati Covid (+5): 207 in area non critica (+6) e 43 in Terapia intensiva (-1). Nessun decesso.

BOLLETTINO VENETO 7 OTTOBRE

"Abbiamo almeno un centinaio di ricoveri in meno rispetto alla curva massima toccata", ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia dando lettura degli ultimi dati relativi al contagio.

"Restiamo in zona bianca con dei parametri importanti - aggiunge - 0,79 Rt, incidenza 49 su 100mila (la scorsa settimana era 69). Occupazione Terapie intensive 4 e dell'are medica 3. Al momento le scuole non ci stanno dando l'incremento dei contagi dello scorso anno".

Relativamente alla campagna vaccinale, i dati diconoche la fascia: 12-19 ha raggiunto il 66,9%, 20-29 l'80,7%, 30-39 il 75,9%, 40-49 il 77,4%, 50-49 l'83,8%, 60-69 l'88,9%, 70-79 il 92,6%, over 80 il 99,7% "Abbiamo superato l'83% di popolazione vaccinabile", sottolinea Zaia.

Sul tema Green pass il governatore lancia un appello al governo centrale: "Ascoltate le istanze degli imprenditori" mentre sulla questione discoteche l'auspicio del presidente è che venga modificato il dato relativo alla capienza massima: "Si tratta di locali che sono chiusi da 20 mesi e non sono stati ristorati a dovere. Non so quanti riapriranno con il limite del 35%"