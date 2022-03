Coronavirus, Zaia: "Siamo in una fase di stabilità": il Veneto apre l'Unità di crisi per l'Ucraina

Nelle ultime 24 ore sono 1.567 i positivi rilevati sui 15.575 effettuati con un'incidenza del 10%. 49.134 sono dunque gli attualmente positivi mentre per quanto riguarda i ricoveri c'è un lieve aumento dei pazienti in area critica (+12) totali, mentre decresce il numero delle Terapie intensive 83 tp. Sette i decessi. "Oggi abbiamo un Rt dello 0.80 - sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta dalla sede regionale della Protezione civile - l'incidenza delle Terapie intesive è invece del 3,7% mentre 8,2% dell'area medica con un'incidenza di 495 su 100mila abitanti.

BOLLETTINO VENETO 7 MARZO

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni: "L'89,4% dei veneti sono vaccinati - sottolinea il presidente - 2mila i vaccini inoculati nelle ultime 48 ore di cui 121 prime dosi".

REPORT VACCINAZIONI VENETO 7 MARZO

Altro aspetto toccato dal governatore Luca Zaia è quello dell'emergenza Ucraina. "Sono un migliaio i profughi ucraini sono già entrati in Veneto, la Protezione civile nazionale ci annucia l'arrivo di un nuovo flusso importante dai 700mila ad un milione. Si parla di un totale 6/7 milioni di profughi di cui 50mila potrebbero arrivare in Veneto". In arrivo un pullman di 40 persone, di cui 15 disabili, che saranno inseriti nella struttura di Noale.

A tal proposito Zaia ha annunciato l'apertura dell'Unità di crisi, da lui presieduta (vice presidente Nicola Dell'Acqua). Il governatore ha sottolineato come: "All'arrivo dei profughi procederemo con la verifica dello stato di salute e i tamponi. Garantiamo alle persone l'accesso alle vaccinazioni, la possibilità di spostarsi e una deroga super green pass per 5 giorni per poter raggiungere i parenti o un alloggio". Proprio per questo il Veneto sta ragionando sull'istituzione di un hub.

Con l'occasione Zaia ha anche sottolineato che le offerte tramite il numero verde della Protezione civile (800 99 0009) hanno raggiunta quota 143mila euro. "Chiunque abbia intenzione di mettere a disposizione la propria abitazione, le proprio strutture per accogliere i profughi in arrivo deve mettersi in contatto con la Protezione civile del Veneto".