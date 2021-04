Coronavirus, numeri da zona gialla ma permane la pressione negli ospedali

Alle 8 di mercoledì 7 aprile si contano 1.111 sui 43.966 tamponi effettuato, l'incidenza è del 2,537%. Scende il numero degli attualmente positivi: 35.537 attualmente positivi. Per quanto riguarda invece la situzione negli ospedali, ad oggi sono 2.298 i ricoverati (+11): 1.975 in area non critica (+3) e 323 in Terapia intensiva (+8). Importante il numero dei decessi, +67 ma il dato potrebbe essere falsato dal disguido tecnico che ha avuto il sistema.

BOLLETTINO VENETO 7 APRILE ORE 8

"Abbiamo i dati da zona gialla: 0,96 rt e 168,4 di incidenza per abitante - dichiara il governatore Luca Zaia - ma ancora i negativi sui ricoveri non si vedono. Noi abbiamo pressione ospedaliera, in Veneto non c'è una curva flessa verso la discesa. C'è stata una fase di arresto di qualche giorno e poi ha ripreso. Il mese di aprile lo facciamo tutta in trincea ".

Il grande punto di domanda è relativo ad Astrazeneca. "Il problema principale è quello che ci dirà Ema sull'uso di Astrazeneca - sottolinea il governatore - ma non sono molto fiducioso Il rischio concreto è che si tolgano gli under 65 se non la sospensione totale e questo ci crea non pochi problemi".

"Se prendiamo la via tedesca, lo fai solo agli over 65 - spiega - mi metto nei panni dei cittadini, qualche riserva se la fanno. Abbiamo il problema del target, io ho tutto uno spettro di popolazione che non può essere vaccinata. Noi dobbiamo rimetterci alle scelte degli scienziati, questa è una scelta tecnica. Noi per maggio abbiamo in previsione la consegna di 1mln 90 mila dosi per maggio".