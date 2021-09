Coronavirus, numeri stabili ma "c'è bisogno dei cittadini: comportamenti e vaccini"

Alle 8 di lunedì 6 settembre sono 274 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore sui 13.024 tamponi effettuali (2,10%) in isolamento 13.242. 285 sono i pazienti Covid ricoverati totali (+9): 233 in area non critica e 52 in Terapia intensiva. L'80% delle persone in Terapia intensiva sono non vaccinate.

"Non siamo di fronte ad una curva che sta flettendo - sottolinea Zaia - É una situazione gestibile ma che ha bisogno dell'aiuto dei cittadini sui comportamenti (no assembramenti, uso della mascherina e igienizzazione delle mani) e sull'accesso alla vaccinazione".

In materia di vaccini sono oltre 15mila le vaccinazioni effettuate nelle ultime ore per un totale di 6 milioni e 400 mila dosi somministrate.

Sulla terza dose Zaia chiede delle risposte celeri per "mettere in sicurezza i nostri anziani".

Relativamente all'uso degli anticorpi monoclonali in Veneto, la dottoressa Giovanna Scroccaro presidente del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, ha illustrato l'attività svolta in Veneto: "Ad oggi sono 738 casi chiusi e l'89% sono guariti senza andare in ospedale. 5 decessi Covid correlato. É un farmaco ben tollerato, solo il 3% ha avuto reazioni lievi".