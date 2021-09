Coronavirus, curva in remissione: "Aperte le agende per la terza dose degli over 80"

Sono 472 i nuovi contagi da Covid rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. L'incidenza positivo su tampone è dell'1,03% mentre gli attualmente positivi sono 10.618. Per quanto riguarda i ricoveri, scende il numero dei pazienti Covid in area non critica, oggi 229 (-12), mentre 50 si trovano in terapia intensiva. "Il 65% dei ricoverati che si trovano in ospedale non sono vaccinatai, così come l'80% di quelli che si trovano in Terapia intensiva".

BOLLETTINO VENETO 30 SETTEMBRE

Dati che portano il governatore del Veneto ad una riflessione: "La curva è in remissione, la tenuta è importante nonostante il virus continui a circolare ma la vaccinazione ha cambiato il corso del Coronavirus".

Il Veneto rimane in zona bianca. "Abbiamo 40,7 positivi ogni 100mila abitanti a settimana - sottolinea Zaia - L'Rt è 0.86, siamo abbondantemente sotto l'1. Occupazione delle terapie intensive è scesa di un punto, è al 5%, in area medica scendiamo al 3%".

Zaia sottolinea come sia "prudente aspettare 3 settimane e vedere i dati reali della scuola. Lo scorso anno con la riapertura delle scuole i contagi lentamente risalirono, adesso non sta succedendo ma potremo dirlo con sicurezza a metà ottobre".

Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 14.141 le inoculazioni effettuate nelle ultime 24 ore, "abbiamo iniziato ad aggredire le case di riposo con le terze dosi - continua il presidene Veneto - oggi saranno aperte le agende per gli over 80 (365mila in Veneto), terza dose a sei mesi dalla seconda dose".

I numeri dicono che la fascia 12-19 anni vede il 66,1% di vaccinati, 79,4% per i 20-29, 74.5% per i 30-39, 76.4% per i 40-49, 83.1% per i 50-59, 88.6% per i 60-69, 92,5 % per i 70-79, 82,3% per gli over 80.