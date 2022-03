Covid, impennata di contagi. Ucraina: 10mila i profughi accolti

In diretta da palazzo Balbi, il governatore del Veneto Luca Zaia ha dato lettura degli ultimi dati relativi al contagio da Covid-19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore si contano 9.649 nuovi positivi su quasi 100mila tamponi effettuati, con un'incidenza pari al 9,76%. 76.482 sono invece gli attualmente positivi.

La situazione negli ospedali vede 793 positivi (+47) ricoverati in area non critica e 56 (-1) in Terapia intensiva. "I pazienti oggi ricoverati - spiega Zaia - si sono infettati una decina di giorni fa e hanno delle comorbidità o non sono vaccinati".

BOLLETTINO VENETO 29 MARZO

La fotografia è quindi la seguente: Rt 1.12, 2,7% di occupazione delle Terapie, 8,8% il tasso di occupazione in area medica e incidenza di 930,8 su 100mila abitanti. Numeri che non fanno temere ad un passaggio di fascia.

Emergenza Ucraina

Per quanto riguarda invece l'emergenza Ucraina: "In questo momento abbiamo fatto 17 mila tamponi obbligatori a profughi dall’Ucraina, e il tasso di positività è poco sopra il 2% - spiega Zaia - Ne stiamo ospitando 10mila, 6mila sono ospitati da parenti amici, 2mila ospitati da associazioni, 300 negli hub della Regione e 1700 presso centri di assistenza straordinaria".

"Su 17mila transiti in Veneto - ha aggiunto il governatore - poco più di 2.500 persone hanno chiesto la vaccinazione, l’80% per il Covid. Molti bimbi non sono vaccinati, ma a volte le mamme non lo chiedono perché la loro convinzione mentale è quella di tornare presto a casa, e continuare quel che si faceva in Ucraina".

Zaia ringrazia i veneti per la loro grande solidarietà: "5.118 persone hanno offerto 11.780 posti letto per l’ospitalità temporanea. Sul fronte delle donazioni siamo arrivati a 667 mila euro donati da quasi 3.000 persone".