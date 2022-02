Coronavirus, Rt 0,72 e ricoveri in calo: il report

Alle 8 di lunedì 28 febbraio sono 1.253 positvi sui 16.552 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 7,57%. 56.354. Ricoveri 1.141: 1.048 e 93 in Terapia intensiva. Tre i decessi.

BOLLETTINO VENETO 28 FEBBRAIO

"Siamo all'89,3% di vaccinati - sottolinea il governatore Luca Zaia per la buona pace di chi non è d'accordo, 9 veneti su 10 si sono vaccinati". Rt 0,72, Terapia intensiva, 4,6% occupazione area medica 10,2%, incidenza 620,8 su 100mila.

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 100%, i 70-79 raggiungono quota 95,3%, i 60-69 93,2%, i 50-59 sono al 89,4%, i 40-49 hanno raggiunto il 82,5%, i 30-39 sono all'84%, i 20-29 al 88,4%, i 12-19 sono al 82,8% e i 5-11 al 32,7%.

Per quanto riguarda invece l'inoculazione della terza dose, gli over 80 si attestano al 90,2%, gli over 70 al 87,1%, gli over 60 al 82,6%, gli over 50 al 74,3%, gli over 40 al 63,6%, gli over 30 al 57,2%, gli over 20 al 59,5% e gli under 20 al 47,4%.

I veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono oggi 4.003.097 (l'82,5%), 3.948.737 (l'81,4%) hanno invece completato il ciclo.

REPORT VACCINAZIONI

E sull'arrivo della fornitura Novavax: "Sono meno di mille le persone che si sono sottoposte al vaccino, a quanto pare il problema non è l'Rna messaggero", sottolinea Zaia.