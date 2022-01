Coronavirus, numeri in calo: "Via libera ai tamponi di fine isolamento anche in farmacia"

Alle 8 di sabato 22 gennaio sono 18.773 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in Veneto sugli oltre 85mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Un'incidenza del 22,02%. I positivi in isolamento sono quindi 277.831. Per quanto riguarda invece i ricoveri, i numeri sono in discesa, sono infatti 1.933 i pazienti ricoverati (-35): 1.744 (-21) in area non critica e 189 in Terapia intensiva (-14). 38 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 22 GENNAIO

"L'avevo dichiarato in tempi non sospetti che questa sarebbe stata la settimana cruciale - sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia - da un po' di giorni si sta calando. Abbiamo chiuso il conto con le infezioni e leggerezze natalizie. Da 18/20 ingressi al giorno nelle Terapie intensive, ora siamo alla metà".

Con l'occasione il governatore Luca Zaia annuncia delle importanti novità. "Appurato che il contact racing è saltato perchè è impossibile farlo a 20mila persone al giorno, noi abbiamo avanzato al Governo delle richieste. Davanti a questi numeri bisogna pensare che se ho un bimbo a scuola posiivo forse la politica più adeguata è stile morbillo, se ne sta a casa il bambino infettato e il resto va a scuola. Se dobbiamo occuparci del sintomatico cambia la strategia".

Tamponi di fine quarantena in farmacia

E per la politica dello smaltimento delle code, grazie ad una delibera regionale: "Da lunedì i tamponi di fine quarantena o di fine isolemento per i contatti di positivi, si potranno già fare anche in farmacia. Non solo. Il positivo che va in isolamento, al termine, può andare anche in farmacia o anche dal suo medico di base che praticheranno il test di prima generazione".

"I contatti scolastici (T0 e T5) - sottolinea la dott.ssa Francesca Russo - possono andare in farmacia a carico dei fondi della Regione, abbiamo aggiunto i fine quarantena e si può fare il tampone di fine isolamento anche con i test di prima generazione che possono fare farmacie e medici di base". L'accesso sarà garantita presentando la mail dell'Ulss o del medico di base che attesti la malattia o l'essere contatto di positivo.

Piattaforma web

Non solo da lunedì la Regione Veneto ha messo a disposizione del cittadino un nuovo strumento: una piattaforma web a disposizione dei cittadini.

La “Piattaforma regionale Covid-19” è stata sviluppata al fine di semplificare l’accesso diretto dell’utenza, uniformare i servizi e la comunicazione al cittadino e supportare le Aziende Ulss in alcuni aspetti della gestione dei nuovi casi positivi. Tale piattaforma sarà gradualmente integrata con ulteriori funzionalità anche per quanto concerne i contatti di caso e per la gestione del contesto scolastico.

Quattro le sezioni e le principali funzionalità.

Scheda personale COVID-19. La sezione sarà consultabile per i cittadini che abbiano effettuato nella regione Veneto un tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo. In questa sezione sarà possibile registrare alcune informazioni per la sorveglianza epidemiologica come lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione. Accesso mediante autenticazione con SPID o CIE.

Informazioni utili. Questa sezione conterrà del materiale informativo aggiornato secondo le attuali indicazioni ministeriali, sulle procedure ed i comportamenti da attuare in caso di infezione o di contatto con casi positivi. Accesso libero.

Prenotazione tampone. In questa sezione sarà possibile effettuare la prenotazione per tampone per tutti i soggetti risultati positivi ad un test effettuato nella regione Veneto e risultanti attualmente positivi, anche senza ricetta del Medico.

Prenotazione appuntamento vaccinale. La piattaforma permette, inoltre, di accedere anche al già esistente portale per la prenotazione di vaccinazioni anti Covid-19. Accesso mediante Codice fiscale e ultime 6 cifre tessera TEAM.

Dal 24 gennaio la Piattaforma sarà accessibile al link https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it

A partire dal 24.1.2022, sarà inviato un SMS a tutti i soggetti che abbiano effettuato nei 4 giorni precedenti un tampone con esito positivo disponibile negli applicativi regionali, invitandoli ad accedere alla piattaforma regionale. Successivamente ogni giorno sarà inviato un SMS a tutti i nuovi soggetti positivi.