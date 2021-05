Coronavirus, Rt a 0.74: Veneto sempre più vicino alla zona bianca

Alle 8 di giovedì sono 293 i positivi rilevati sui 32.273 tamponi effettuati in Veneto nelle ultime ore (incidenza dello 0,90%). Gli attualmente positivi sono 12.646. 903 (-38) i pazienti Covid: 804 (-24) in area non critica e 99 (-14) in Terapia intesiva. Otto sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 20 MAGGIO ORE 9

"L'andamento della pandemia sta andando bene - sottolinea l'assessora alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin - l'Rt è a 0.74, incidenza 44,9 sui 100mila abitanti, buona anche l'incidenza ospedaliera: 9% sia su Terapie intensive che area non critica".

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni "Ieri sono state somministrate 34.762 dosi. Gli over 80 hanno raggiunto quasi 98%, gli over 70 l'83%, gli over 60 il 64,6%, gli over 50 il 21% per quanto riguarda le somministrazioni ma con le prenotazioni andiamo al 60%, la fascia over 40, è al 13% delle somministrazion e oltre il 40% con le prenotazioni. Ieri sono arrivate 160mila dosi di Pfizer, e 18mila dosi di Moderna mentre domani le 38.600 dosi di Moderna e 17mila dosi di Johnson e Johnson. Le Ulss stanno monitorando i posti liberi, sono circa 50mila quelli rimasti liberi ma molte Ulss hanno già esaurito i posti".