Coronavirus, cluster all'Ipab di Vicenza. Zaia: "Situazione sotto controllo ma siate prudenti"

Sono 336 i positivi al Covid-19 in Vento rilevati sui 15.736 effettuati. 11.003 sono invece gli attualmente positivi. La situazione negli ospedali vede 257 positivi ricoverati (+9): 218 (+7) in area non critica, 39 (+2) in Terapia intensiva. Un solo decesso.

BOLLETTINO VENETO 2 NOVEMBRE

"Oggi abbiamo una situazione sotto controllo, per quanto riguarda gli ospedali, per effetto dei vaccini - spiega il presidente Zaia - ma se viviamo come non ci fosse un domani, il domani arriva. Oggi iniziano le vaccinazioni degli anti influenzali con il Covid. Un invito ai cittadini è di provvedere alla vaccinazione".

"Il mio appello ai cittadini - aggiunge Zaia - è siate prudenti, stiamo entrando in una fase stagionale critica, lo dico nella libertà di uscire di manifestare, ma se lo fai lo devi fare in maniera organizzata"

Relativamente alla terza dose: "Abbiamo raggunto le 110mila somministrazioni - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin - Dei 30mila ospiti delle case di riposo presenti in Veneto sono 98 positivi (due i cluster: uno a Conselve (Padova) con 63 positivi ed uno a Vicenza, nella Ipab cittadina, con 25 positivi) tutti asintomatici (tranne tre persone che sono state ricoverate in area non critica) e gestiti all'interno delle strutture".

REPORT VACCINAZIONI 2 NOVEMBRE