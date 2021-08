Coronavirus, il 75% dei ricoveri non è vaccinato: "Rispetto alla terza ondata, si faccia qualcosa"

Sono 422 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Veneto sui 42.626 tamponi effettuati, l'incidenza positivo su tampone è pari allo 0,99%.

244 i ricoverati Covdi (+23): 206 in are non critica e 38 in Terapia intensiva (+3). "Stiamo ancora ricoverando il 75% di persone non vaccinate - sottolinea il governatore Luca Zaia - Perchè continuo a sottolinearlo? Perchè se ho 244 ricoverati almrno il 70% non sono vaccinati, almeno 160 persone potevano non essere in ospedale se si vaccinavano".

E sulla questione terza dose, il governatore dichiara: "Si faccia qualcosa, non vorrei trovarmi ad ottobre-novembre con le case di riposo e tutti gli over 60 che si sono esauriti gli anticorpi. Lo stesso vale per gli operatori sanitari che oggi hanno oramia 9 mesi di vaccino, bastano gli anticorpi per affrontare la nuova invernata?. Non è la promozione della terza dose, è la promozione di una tutela verso i nostri anziani".

IL REPORT DEL 17 AGOSTO