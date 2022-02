Coronavirus, l'Rt scende sotto l'1: il Veneto vira verso la zona bianca

Alle 8 di mercoledì 16 febbraio sono 5.181 positivi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore sui 78.367 tamponi effettuati (incidenza 6,61%). Le persone in isolamento sono 87.756. Per quanto riguarda invece i ricoveri: i positivi ospedalizzati sono 1.494 (-18): 1.371 in area medica (-13) e 123 in Terapia intensiva (-5).

BOLLETTINO VENETO 16 FEBBRAIO

Numeri che confrontati con quelli del 16 febbraio 2021rilevano che nel 2021 erano 1.518 ricoverati contro i 1.494 di oggi ma il numero dei positivi era di gran lunga inferiore: 638. Questo perchè oggi il virus è più contagioso ma meno aggressivo.

"Le curve ci dicono che il virus sta regradendo - sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia - L'89,2% di veneti ha avuto il vaccino. Siamo sui 10mila vaccini al giorno. 131mila sono invece gli over 50 (dai 50 ai 69 anni) ancora non vaccinati dei quali 54mila guariti".

REPORT VACCINAZIONI 16 FEBBRAIO

"Oggi l'Rt è dello 0,92 - continua Zaia - l'occupazione dell'area medica è del 15,6% e delle Terapie intensive è del 6,2%. Se i dati avranno questa conferma, dal 7 marzo saremo in piena zona bianca".