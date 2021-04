Coronavirus, ricoveri in diminuzione e 12 decessi: il report delle ultime ore

Alle 17 di giovedì si contano 259 nuovi casi di contagio da Covid-19 ma il numero degli attualmente positivi scende a 33.276. In diminuzione anche i ricoveri in ospedale con 1.675 positivi in area non critica (-18) e 301 in Terapia intensiva (-4). Dodici sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 8 APRILE ORE 17

Con 44.878 tamponi effettuati il sistema sanitario regionale ha trovato 1.241 nuovi contagiati, con un'incidenza dello 2,76%. Gli attualmente positivi scendono invece a 34.139 (ieri erano 34.756). In discesa, secondo il report odierno, anche i ricoverati: attualmente sono 2.268 (-30), dei quali 1947 (-28) in area non critica e 321 (-2) in terapia intensiva. Sono stati invece 24 i decessi a causa del virus nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 8 APRILE ORE 8