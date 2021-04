Coronavirus, scendono i ricoveri e gli attualmente positivi: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 559 casi di contagio da Covid-19 (130 nel Vicentino). Scende il numero degli attualmente positivi, 34.756. La situazione negli ospedali del Veneto vede 12 pazienti in uscita da aree non critiche con 1.708 ospedalizzati e nessuna variazione nelle Terapie intensive (303 totali). Sei sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 7 APRILE ORE 17

Alle 8 di mercoledì 7 aprile si contano 1.111 sui 43.966 tamponi effettuato, l'incidenza è del 2,537%. Scende il numero degli attualmente positivi: 35.537 attualmente positivi. Per quanto riguarda invece la situzione negli ospedali, ad oggi sono 2.298 i ricoverati (+11): 1.975 in area non critica (+3) e 323 in Terapia intensiva (+8). Importante il numero dei decessi, +67 ma il dato potrebbe essere falsato dal disguido tecnico che ha avuto il sistema.

BOLLETTINO VENETO 7 APRILE ORE 8