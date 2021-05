Coronavirus, ricoveri e attualmente positivi in continua discesa: il report

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 142 contagi da Covid-19 in Veneto (45 nel Vicentino). Scendono ulteriormente gli attualmente positivi, ora a 19609.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 774 i pazienti Covid in area non critica (-6) e 136 in Terapia intensiva. Quattro i decessi.

REPORT VENETO 6 MAGGIO ORE17

Nelle ultime 24 ore sono 850 i nuovi contagiati trovati su 38306 tamponi, con un'incidenza del 2,21%. Gli attualmente positivi sono 20035. Importante il calo dei ricoveri. Attualmente negli ospedali Veneti ci sono 1281 (-55) pazienti di questi 1113 (-50) in area non critica e 168 ( -5) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono 7 i decessi avvenuti per il virus.

REPORT VENETO 6 MAGGIO ORE 8