Coronavirus, altri 2mila positivi e 10 decessi in Veneto: oltre 25mila i negativizzati

Sono 2.302 i nuovi positivi in Veneto alle 8 di venerdì 5 novembre. Gli attualmente positivi salgono dunque a 43.937 di cui 8.218 nel Vicentino. Per quanto riguarda invece i ricoveri, ad oggi si contano 1.184 positivi in area non critica (-15) e 169 (-4) in Terapia intensiva. Dieci sono infine i decessi: 2.543 da inizio pandemia e 25.612 i negativizzati.

BOLLETTINO ORE 8

Il dettaglio dei ricoveri nel Vicentino: