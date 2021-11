Coronavirus, oltre 11mila isolati e lieve aumento dei ricoveri: il report

Alle 8 di giovedì 4 novembre sono 734 i nuovi casi di Covid-19 (114 nel Vicentino) registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 11.416 sono invece le persone in isolamento. Aumenta leggermente il numero dei pazienti ricoverati in area non critica, 184 (+5 nelle ultime 24 ore) e dei ricoveri in Terapia intensiva, 39 (+4 nelle ultime 24ore). Un decesso.

BOLLETTINO VENETO 4 NOVEMBRE

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 99,9%, i 70-79 raggiungono quota 92,9%, i 60-69 89,6%, i 50-59 sono al 85,1%, i 40-49 hanno raggiunto il 79,2%, i 30-39 sono al 78,5%, gli over 20 al 83% mentre gli under 20 sono al 69,2%.

L'84,3% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come l'89,5% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 3.696.112 (il 76,2%), 3.576.594 (73,7%) hanno invece completato il ciclo.