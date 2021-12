Coronavirus, oltre 2mila nuovi casi e 37mila persone in isolamento: il report

Alle 8 di sabato 4 dicembre sono 2.560 i nuovi casi di Covid-19 (473 nel Vicentino) registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 37.004 sono invece le persone in isolamento. Aumentano i ricoveri in area non critica, 573 (+ 23 nelle ultime 24 ore) e i pazienti in Terapia intensiva, 118 (+ 3 nelle ultime 24 ore). Nove i decessi.

BOLLETTINO VENETO 4 DICEMBRE

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 100,1%, i 70-79 raggiungono quota 93,2%, i 60-69 90,2%, i 50-59 sono al 86%, i 40-49 hanno raggiunto il 80,3%, i 30-39 sono all'80,2%, gli over 20 al 84,5% mentre gli under 20 sono al 73,2%.

Per quanto riguarda invece la somministrazione della terza dose, gli over 80 si attestano al 50,5%, gli over 70 al 26,2%, gli over 60 al 22,3%, gli over 50 al 10,1%, gli over 40 al 6,2%, gli over 30 al 5,2%, gli over 20 al 4,4% e gli under 20 allo 0,4%.

I veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono oggi 3.747.507 (il 77,2%), 3.682.335 (75,9%) hanno invece completato il ciclo.