Alle 8 di domenica 4 aprile si contano altri 785 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (111 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono 37.467. In leggero aumento i ricoveri in ospedale con 1680 positivi in area non critica (+15) e 282 in Terapia intensiva (-11). Undici sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 4 APRILE ORE 8