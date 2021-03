Coronavirus, oltre 38mila attualmente positivi e 19 decessi: il report delle ultime ore

Rispetto al report delle 8 si contano altri 697 casi di contagio da Covid-19 (123 nel Vicentino), gli attualmente positivi sono 38.374. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione dei positivi, nelle ultime ore si contano altri 8 positivi in area non critica (1.684 totali) e uno in Terapia intensiva (283 totali). 19 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 31 MARZO ORE 17

Nella giornata di martedì in Veneto sono stati effettuati 43.386 tamponi, tra rapidi e molecolari che hanno rilevato la positività di 2.317 persone (5,28% l'incidenza positivo su tampone); gli attualmente positivi sono 38.697. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera sono 1.942 i pazienti Covid ricoverati in area non critica (+45) e 299 in Terapia intensiva (-3). 35 sono infine i decessi delle ultime ore. Dati che portano il Veneto ad entrare nella fase 4 a livello ospedaliero.

BOLLETTINO VENETO 31 MARZO ORE 8