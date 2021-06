Coronavirus, lieve aumento dei contagi in Veneto: Terapie intensive azzerate nel Vicentino

Alle 8 di mercoledì sono 52 i nuovi contagi da Covid-19 in Veneto (11 nel Vicentino), 4.575 gli isolati. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 45 in area non critica (- 8) e 7 in Terapia intensiva (-1). Un decesso nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO ORE 8

Nello specifico, negli ospedali del Vicentino, per la prima volta da settembre non ci sono pazienti Covid in Terapia intensiva mentre sono 4 i positivi ricoverati in area medica: uno a Santorso, uno a Bassano e due a Vicenza.