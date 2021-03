Coronavirus, la curva non accenna a scendere: positivi e ricoveri in crescita

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 634 contagi da Covid-19 in Veneto (139 nel Vicentino) per un totale di 37.954 attualmente positivi. La situazione negli ospedali vede 1.670 positivi ricoverati in area non critica (+41) e 287 in Terapia intensiva (+2). Ventitre sono infine i decessi delle ultime ore.

Report ore 17

Il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 segna altri 650 contagi per un totale di 38667 attualmente positivi. Negli ospedali della regione sono invece 2199 i posti letto occupati da malati Covid, 1897 dei quali in area non critica e 302 in terapia intensiva.

Report ore 8