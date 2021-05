Covid-19, contagi e vaccinazione: il report veneto

Rispetto alla mattinata di sabato si contano altri 79 nuovi positivi in Veneto (34 nel Vicentino). Sale dunque il numero delle persone in isolamento, attualmento 8699. Scende di poco il numero di pazienti covid in area medica: 291 (-1), 51 sono invece quelli in Terapia intensiva (+1). Due i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 29 MAGGIO ORE 17

Alle 8 di sabato 29 maggio sono 102 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in Veneto (19 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono dunque 8.761. Continuano a scendere i numeri dei ricoveri Covid con 292 positivi in area non critica (-14) e 50 in Terapia intensiva (-7). Due i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 29 MAGGIO 2021

Relativamente alla campagna vaccinale, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 97,9%, i 70-79 raggiungono quota 85,9%, i 60-69 77,1%, i 50-59 sono al 41,9% mentre i 40-49 hanno raggiunto il 15,8%. Il 74,8% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come il 72,8% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 1.806.208, 904.860 hanno invece completato il ciclo.