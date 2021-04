Coronavirus, positivi e ricoveri: il report

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 388 contagi da Covid-19 (87 nel Vicentino). Per quanto riguarda gli attualmente positivi, il numero è in calo: 21.979 contro i 22.255.

In diminuzione anche il numero degli ospedalizzati con 965 ricoveri Covid in area non critica (+1) e 168 in Terapia intensiva (-1). Un solo decesso nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 29 APRILE ORE 17

Sono 935 i contagiati trovati su 36641 tamponi (tra molecolari e rapidi), con un'incidenza del 2,59%. Gli attualmente positivi sono in lieve aumento. Alle ore 8 di giovedì se ne contavano 22255 (ieri alle 17 erano 22126). In diminuzione, invece, i ricoverati in ospedale. In tutto sono 1478 ( -30) i pazienti nei nosocomi del Veneto, dei quali 1275 (-26) in area non critica e 203 (-4) in terapia intensiva. Purtroppo sono 17 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 29 APRILE ORE 8