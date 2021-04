Coronavirus, la curva continua a scendere: il report

Rispetto alla mattinata di mercoledì si registrano altri 302 contagi da Covid-19 (80 nel Vicentino). Scende a 22.126 il numero degli attualmente positivi. Per quanto riguarda i ricoveri i numeri sono in diminuzione: 978 sono i pazienti Covid in area non critica (-11) e 170 in Terapia intensiva (-1). Sette i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 28 APRILE ORE 17

I nuovi casi di positività riscontrati in Veneto alle 8 di mercoledì sono 963 positivi rilevati sui 37.238 tamponi effettuati. Il numero degli attualmente positivi sono oggi 22.521. Per quanto riguarda invece l'ospedalizzazione i ricoverati Covid sono 1.508 (-38): 1301 in area non critica (-27) e 207 in Terapia intensiva (-11). 18 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 28 APRILE ORE 8