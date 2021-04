Coronavirus, scendono positivi e ricoveri: il report Veneto

Rispetto alla mattinata di martedì si contano in Veneto altri 365 casi di contagio da Covid-19 (95 nel Vicentino).Gli attualmente positivi scendono a 22.623. Per quanto riguarda invece i ricoveri, lieve incremento dei pazienti positivi in area non critica 1.010 totali (+3) mentre scende il numero delle Terapie intensive, 179 totali (-3). Nove sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO 27 APRILE ORE 17

Nelle ultime 24 ore, con quasi 40mila tamponi, sono 844 i nuovi contagiati al covid trovati in regione, con un'incidenza (positivi su tamponi effettuati) del 2,42%. Purtoppo i decessi sono stati 36. Secondo il bollettino delle ore 8 di Azienda Zero gli attualmente positivi scendono a 22844 (ieri alle 17 erano 22996). Sempre il report indica che negli ospedali veneti ci sono oggi 1328 ricoverati per covid in area non critica (-34 rispetto ieri alle 17), 1007 dei quali ancora positivi. In terapia intensiva sono invece 218 (-2 rispetto a ieri alle 17) i pazienti, 183 dei quali ancora positivi.

BOLLETTINO 27 APRILE ORE 8