Coronavirus, contagi in aumento ma lieve flessione degli ospedalizzati

Alle 17 di giovedì si contano altri 709 casi di contagio da Covid-19 in Veneto, 128 nel Vicentino. Gli attualmente positivi hanno raggiunto quota 38.749. Numeri in discesa invece per i ricoveri in ospedale, sono infatti 1.551 i positivi in area non critica (1.551 totali) e 255 in Terapia intensiva (-1). Diciassette sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 25 MARZO ORE 17

Nelle ultime 24 ore sono stati trovati altri 1861 contagi su 45633 tamponi con un’incidenza del 4%, mentre gli attualmenti positivi salgono a 39183. I ricoveri in totale sono 2092, di cui 1815 (-1) in reparti ordinari e 277 (+7) nelle terapie intensive.

BOLLETTINO VENETO 25 MARZO ORE 8