Sono 475 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati nelle ultime ore in Veneto (86 nel Vicentino) e 23.312 gli attualmente positivi. Per quanto riguarda la situazone negli ospedali i numeri continuano ad essere in calo con 1.050 positivi ricoverati in area non critica (-9) e 185 in Terapia intensiva (+1). Sei i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 25 APRILE ORE 8