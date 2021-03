Coronavirus, numeri in crescita: oltre 38mila attualmente positivi e quasi 2mila ricoverati

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 690 positivi al Covid-19, 169 nel Vicentino. Per quanto riguarda gli ospedali, 28 sono i nuovi ingressi in area critica di pazienti positivi (1.557 totali) mentre 3 sono i nuovi ricoveri in Terapia intensiva (249 complessivi). Quindici sono infine i decessi delle ultime ore per un totale di 38.754 da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 24 MARZO ORE 17

Alle 8 di mercoledì sono 2.042 i nuovi positivi rilevati in Veneto con un'incidenza positivi su tamponi del 4,3%, è questo il primo dato che emerge dalla lettura dell'ultimo report Veneto sui contagi da Covid-19. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, come ha sottolineato il governatore Luca Zaia: "Non siamo nello scenario di marzo 2020, ma la pressione si sente. Il 31 marzo 2020 abbiamo avuto il picco di 2.069 ricoveri, oggi siamo a 2.059; il 1° aprile 2020 avevamo 356 pazienti in terapia, oggi sono 287".



BOLLETTINO VENETO 24 MARZO ORE 8