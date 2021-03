Coronavirus, oltre 1.800 contagi e 15 decessi nelle ultime ore

Alle 8 di sabato 20 marzo si contano 1.807 casi di contagio da Covid-19 in Veneto, 286 nel Vicentino. Gli attualmente positivi salgono dunque a 38.333.

In leggera discesa il numero dei ricoveri con 1.372 positivi in area non critica (-4) e 205 in Terapia intensiva (+3). Quindici sono infine i decessi delle ultime ore per un totale di 10.338 vittime, dall'inizio della pandemia.

BOLLETTINO VENETO 20 MARZO ORE 8