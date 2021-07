Alle 8 di martedì 20 luglio sono 600 i nuovi contagi da Covid-19 in Veneto (51 nel Vicentino), 7.490 gli isolati. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 51 in area non critica (+4) e 13 (3) in Terapia intensiva. Nessun decesso nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 20 LUGLIO ORE 8