Coronavirus, diminuiscono gli ospedalizzati: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 466 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (85 nel Vicentino). Gli attualmente positivi salgono dunque 24.695. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i numeri continuano a scendere con 14 pazienti in uscita in area non critica (1.181 ricoverati) e 2 in Terapia intensiva (215 ancora ospedalizzati). Otto sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 20 APRILE ORE 17

Aono 930 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Veneto, "scovati" con 17.781 tamponi (tra rapidi e molecolari) e quindi con un'incidenza del 5,23%. Sono 938 in più rispetto a ieri mentre gli attualmenti positivi diminuiscono ancora: -250 per un totale odierno di 25.455.

Una buona notizia arriva poi dagli ospedali veneti, con una diminuzione importante dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Sono infatti 1728 (-31 rispetto a ieri) i malati di covid negli ospedali veneti. Di questi, 1481 (-14) sono in area non critica e 247 (-17) in terapia intensiva.

BOLLETTINO VENETO 20 APRILE ORE 8