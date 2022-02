Coronavirus, Zaia: "Siamo di fronte ad un calo importante, doveroso cambio di strategia"

Il governatore del Veneto Luca Zaia torna in diretta dalla sede regionale della Protezione civile per gli ultimi aggiornamenti dell'emergenza Covid. Sarà una "Giornata per topica per semplificare i protocolli" spiega il presidente annunciando un incontro Stato - Regioni nel pomeriggio di oggi, martedì 2 febbraio.

Relativamente ai contagi, nelle ultime 24 ore sono stati 14.190 i positivi sui 142.124 tamponi (incidenza 9,98%), 208.908 sono invece le persone in isolamento. 1.972 (-37) sono i ricoverati Covid in Veneto: 1.804 (-35) in area non critica e 168 in Terapia intensiva (-2). Trenta sono i decessi.

BOLLETTINO VENETO 2 FEBBRAIO

Nelle ultime ore sono state effettuate 25.063 vaccinazioni: 1.888 prime dosi e 20mila terze dosi. I vaccinati hanno raggiunto quota 88,9% della media regionale.

REPORT VACCINAZIONI 2 FEBBRAIO

"C'è un allentamento delle curve - spiega Zaia - l'Rt è fermo all'1, 26% l'occupazione in area medica e 17% l'occupazione delle Terapie intensive, con un'incidenza di 2.125. Siamo davanti ad un calo importante. Non voglio banalizzare l'infenzione ma davanti a questi dati è cambiato lo scenario e va cambiata la strategia. Dovremo concentrarci sui sintomatici ma non possiamo persare che da qui all'infinito si conti a correre dietro ai cittadini con il contact racing".

"Sulla scuola, il modello morbillo che avevamo in passato funziona. Dovrà accadere così anche per il Covid - sottolinea il governatore - se le cose continuano così il 31 marzo bisogna chiudere lo Stato di emergenza".