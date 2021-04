Coronavirus, ricoveri in lieve diminuzione e zero decessi nelle ultime ore

Rispetto alla mattina di venerdì si contano altri 449 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (88 nel Vicentino). Gli attualmente positivi scendono a 38.020. Per quanto riguarda i ricoveri, si registra una leggera diminuzione ovvero -2 in area non critica (1.664 totali) e -2 in Terapia intensiva (282 totali). Nessun decesso nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 2 APRILE ORE 17

Un bollettino che mostra altri 1597 nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 39925 con un'incidenza del 3,9%. In Veneto sono in flessione gli attualmente positivi: 37999 oggi contro i 38040 della giornata di ieri. Diminuiscono anche i ricoveri: oggi sono 2230 (-12) i pazienti in ospedale, dei quali 299 in terapia intensiva . Sono purtroppo 29 decessi nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 2 APRILE ORE 8