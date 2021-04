Coronavirus, scende a 25mila il numero dei positivi: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 228 positivi (39 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono dunque 25.705. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 3 i nuovi ingressi di positivi in area non critica (1.209 totali) e -1 in Terapia intensiva (237 complessivi). Tredici i decessi delle ultime ore.

REPORT ORE 17 DEL 19 APRILE

I positivi al coronavirus trovati nelle ultime 24 ore sono 497, che su 10.786 tamponi effettuati rappresentano il 4,61%. I ricoverati totali per Covid sono scesi attualmente a 1.759, di cui 264 in terapia intensiva e 1.495 negli altri reparti. In più, nelle terapie intensive ci sono 274 pazienti non Covid.

REPORT ORE 8 DEL 19 APRILE