Coronavirus, 536 nuovi casi ma stabili i ricoveri: il report

Alle 8 di sabato 18 settembre sono 536 nuovi casi di Covid-19 (100 nel Vicentino) registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 12.211 sono invece le persone in isolamento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in area non critica, 218 pazienti, scende lievemente il numero dei ricoveri in Terapia intensiva, 51 (-2 nelle ultime 24 ore). Due i decessi.

BOLLETTINO VENETO 18 SETTEMBRE

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 99,5%, i 70-79 raggiungono quota 92,2%, i 60-69 87,8%, i 50-59 sono al 80,6%, i 40-49 hanno raggiunto il 72,9%, i 30-39 sono al 69,7%, gli over 20 al 75,4% mentre gli under 20 sono al 63,3%.

L'83,3% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come l'87,6% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 3.493.815 (il 72%), 3.293.662 (67,9%) hanno invece completato il ciclo.