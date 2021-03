Coronavirus, oltre 37mila attualmente positivi e 1500 ricoveri

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 834 casi di contagio da Covid-19, 177 nel Vicentino. Gli attualemente positivi sono dunque 37.052. Per quanto riguarda gli ospedali del Veneto sono 16 i nuovi ingressi di positivi in area non critica (1.368 totali) e 3 in Terapia intensiva (196 complessivi). Le vittime sono delle ultime ore sono 14.

BOLLETTINO VENETO 18 MARZO ORE 17

Su 42.222 test eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati individuati 1.761 nuovi contagi, con un'incidenza del 4,7%. Il numero degli attualmente positivi è di 36.938. Negli ospedali i ricoveri totali sono 1.821 (+14), dei quali 1.610 (+10) in area non critica e 211 (+4) nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati 36 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 18 MARZO ORE 8