Coronavirus, contagi e ricoveri in salita: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 689 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto (189 nel Vicentino). 36.679 gli attualmente positivi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, cinque sono i nuovi ingressi di positivi ricoverati in area non critica (1.342 totali) ed uno in Terapia insiva (192 complessivi). Nove sono i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 17 MARZO ORE 17

Nelle ultime 24 ore sono stati 2191 i nuovi positivi, scovati con più di 41mila tamponi (un'incidenza del 5,3% positivi su tamponi). Allo stato attuale sono 36442 le persone registrate con l'infenzione in corso, mentre nelle ultime 48 ore sono finite in ospedale per il virus +193 persone. Attualmente i pazienti nei nosocomi veneti hanno raggiunto quota 1807. Di questi 1337 (+58) si trovano in area non critica e 191 (+4) in terapia intensiva. I pazienti totali (covid e non covid) nei reparti di rianimazione del Veneto sono 499. Alto anche il numero dei decessi: +59 nelle ultime 24 ore.

IL BOLLETTINO DELLE ORE 8 DEL 17 MARZO