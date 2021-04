Coronavirus, Veneto a rischio basso: incidenza positivi sul tampone del 2,54%

Dei 35.700 tamponi effettuati nelle ultime ore, sono 906 i veneti risultati positivi al Covid-19 con un incidenza del 2,54%. Cala il numero degli attualmente positivi, oggi a 27.479. Buoni segnali anche dagli ospedali con -80 ricoverati (1870 totali): 1.609 area non critica (-75) e 261 in Terapia intensiva (-5). 23 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 16 APRILE ORE 8

Numeri che portano il Veneto ad una classificazione di rischio basso. "Noi abbiamo un vantaggio - sottolinea Zaia - il fattore climatico: il coronavirus ha una sua stagionalità, con la bella stagione, con l'innalzamento delle temperature la sua forza diminuisce".

Per quanto riguarda le vaccinazioni: "Il 5% degli over 80 non vuole vaccinarsi - spiega il governatore - il target di 358.540 persone (da 80 a 101 anni) ha 18mila persone che non si vaccineranno. Andiamo anche con i 70-70 che sono al 60% vaccinati con la prima dose e sono 494.443".