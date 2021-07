Alle 8 di giovedì 15 luglio sono 318 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto (45 nel Vicentino). Le persone attualmente in isolamento sono 5.745. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali sono 42 i positivi ricoverati in area non critica e 10 in Terapia intensiva (+2). Nessun decesso nelle ultime ore.

REPORT VENETO 15 LUGLIO ORE 8