Coronavirus, numeri in discesa: cala la pressione negli ospedali

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 337 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (67 nel Vicentino). Gli attualmente positivi scendono a 28.643. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, calano ulteriormente i ricoveri di positivi, sia in area critica che in Terapia intensiva, rispettivamente -16 (1.445 totali) e -11 (249 totali). Sei sono i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 14 APRILE ORE 17

Sui 40.474 tamponi effettuati nella giornata di martedì sono 1.081 positivi rilevati in Veneto, con un incidenza (positivo/tampone) del 2,67%. Gli attualmente positivi scendono a 29.442. Per quanto riguarda i ricoveri invece sono oggi 2.013 i positivi in ospedale (-63): 1.736 in area non critica (-55) e 277 in Terapia intensiva (-8).

BOLLETTINO VENETO 14 APRILE ORE 8