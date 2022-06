Coronavirus, 605 nuovi casi e ricoveri in calo: il report

Alle 8 di lunedì 13 giugno sono 605 i nuovi casi di Covid-19 (99 nel Vicentino) registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 28.748 sono invece le persone in isolamento. Scendono i ricoveri in area non critica con 179 pazienti positivi (-8 nelle ultime 24 ore), stabili le Terapie intensive con 11 positivi ricoverati. Un solo decesso.

BOLLETTINO VENETO 13 GIUGNO

Relativamente alla campagna vaccinale, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 100%, i 70-79 raggiungono quota 95,3%, i 60-69 92%, i 50-59 sono al 89,2%, i 40-49 hanno raggiunto il 84,4%, i 30-39 sono all'84,7%, i 20-29 al 87,9%, i 12-19 sono al 81,4% e i 5-11 al 32,1%.

Per quanto riguarda invece l'inoculazione della terza dose, gli over 80 si attestano al 93%, gli over 70 al 88,3%, gli over 60 al 83,5%, gli over 50 al 77,8%, gli over 40 al 69,9%, gli over 30 al 65,2%, gli over 20 al 66,6% e gli under 20 al 55%.

I veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono oggi 4.019.360 (l'82,8%), 3.977.013 (l'81,9%) hanno invece completato il ciclo.