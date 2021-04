Coronavirus, numeri in discesa: attualmente positivi sotto i 30mila

Rispetto alla mattinata di martedì si contano 411 nuovi contagi da Covid-19, 89 nel Vicentino. Gli attualmente positivi scendono a 29.851. In diminuzione anche i ricoveri con -28 in area non critica (1.506 totali) e 265 in Terapia intensiva (-4). 14 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 13 APRILE ORE 17

Il report sull'epidemia da Covid 19 mostra che in regione, nelle ultime 24 ore, con 37.541 tamponi, sono stati registrati 883 nuovi contagi, con un'incidenza del 2.47%. Grazie alla differenza con i negativizzati, gli attualmente positivi scendono a 30.559. Scendono anche i ricoveri in tutte le provincie venete. Attualmente negli ospedali ci sono 1791 (-30) in area non critica e 285 (-16) in terapia intensiva. Sono 74 le persone finite in ospedale nelle ultime ore. Purtoppo sono stati altri 42 i decessi in più rispetto alla giornata di ieri.

BOLLETTINO VENETO 13 APRILE ORE 8